ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Виктор ГончаренкоДве трагедии римским вечером
  • 14:06
    • Источник: Федун проводит встречу с Кононовым на «Открытие Арене»
  • 12:38
    • Давид Сильва: «Манчестер Сити» мог забивать «Шахтеру» больше
  • 12:12
    • Глава ФИФА предложил сделать клубный ЧМ ежегодным
  • 09:54
    • Глушаков не полетел со «Спартаком» на игру с «Рейнджерс»
  • 09:30
    • 50 очков Гриффина помогли «Детройту» одолеть «Филадельфию»
    Все новости спорта

    «Галатасарай» — «Шальке-04»: онлайн-трансляция начнется в 22:00

    Галатасарай — Шальке-04 (24.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига чемпионов Шальке 04 Календарь Лиги чемпионов
    В 22:00 в матче группы D Лиги чемпионов начнётся матч «Галатасарай» — «Шальке-04».

  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100%
    • Высокие коэффициентыИграть!

    Последний матч между собой: «Шальке-04» — «Галатасарай» 2:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Галатасарай» — «Шальке-04». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Роналду принес перемены. «Ювентус» уже не такой, как прежде
  • 20/10/2018 в 15:34
    •
  • Прогноз
  • «ПСВ» — «Тоттенхэм»
  • 1.64
  • Сегодня в 19:55
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Салават Юлаев» и СКА могут сыграть от обороны
  • «Салават Юлаев» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Кто потрудится на славу?
  • «ПСВ» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • Сможет ли «Монако» одержать первую победу с 11 августа?
  • «Брюгге» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    «Арсенал» добыл десятую победу подряд Футбол «Арсенал» снова победил, но Эмери этого малоЛондонский «Арсенал» продолжает успешно расти под руководством Унаи Эмери, но главный тренер продолжает требовать от команды большего Вчера в 14:330
  • 12:25
    • Шарапова вернулась к тренировкам на корте
  • 23:50
    • ЦСКА крупно проиграл «Роме» в Риме
  • 14:19
    • «СКА-Хабаровск» и «Балтика» сыграли вничью
    Хулен Лопетеги Футбол Реальные проблемы. Что не так с «Королевским клубом»?«Реал» в начале нового сезона переживает настоящий кризис Вчера в 13:100
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Бедные сербы и надежда «Локо»
  • 5.19
    •
  • 12:55
    • Роналду встретился с Фергюсоном после матча с «МЮ»
  • 12:42
    • Муслин готов возглавить «Спартак»
  • 11:32
    • «Бавария» следит за Фекиром
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Победный дубль Овечкина, сэйвы Варламова и гол КузнецоваРезультаты матчей регулярного чемпионата НХЛ 21 октября Вчера в 10:060
  • 11:08
    • Маркос Алонсо продлил контракт с «Челси»
  • 08:45
    • Гвардиола: Добились потрясающего результата в Харькове
  • 08:29
    • Аллегри: Отличное выступление всей команды
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие