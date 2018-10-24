«Боруссия» Д — «Атлетико»: счет матча 4:0, обзор голов

Дортмундскаяобыграла мадридский(4:0) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/BVB 1000 Фрибет для всех Забрать!

Счет был открыт на 38-й минуте. Аксель Витсель прошёлся перед штрафной «матрасников» и уверенно направил мяч в ворота, Облак не успел среагировать.

На 73-й минуте вышедший на замену Рафаэл Герейру начал атаку, отжал мяч на партнёра, после чего аккуратно переправил его в ворота.

На 83-й минуте счет стал крупным. Хакими получил мяч на своей половине поля, опередил соперника и отдал пас на Джейдона Санчо, который поразил ворота.

А на 90-й минуте Герейру получил передачу от партнёра и, выдержав паузу, отправил мяч в ворота гостей — в «домик» Облаку.

В другом матче группы А «Брюгге» на своем поле сыграл вничью с «Монако» — 1:1.

«Боруссия» с 9 очками возглавила группу, у «Атлетико» 6 очков и второе место. У «Брюгге» и «Монако» по 1 очку.