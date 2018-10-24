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    «Атлетико» был разгромлен «Боруссией» в Дортмунде

    «Боруссия» Д — «Атлетико»: счет матча 4:0, обзор голов

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    Дортмундская «Боруссия» обыграла мадридский «Атлетико» (4:0) в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Счет был открыт на 38-й минуте. Аксель Витсель прошёлся перед штрафной «матрасников» и уверенно направил мяч в ворота, Облак не успел среагировать.

    На 73-й минуте вышедший на замену Рафаэл Герейру начал атаку, отжал мяч на партнёра, после чего аккуратно переправил его в ворота.

    На 83-й минуте счет стал крупным. Хакими получил мяч на своей половине поля, опередил соперника и отдал пас на Джейдона Санчо, который поразил ворота.

    А на 90-й минуте Герейру получил передачу от партнёра и, выдержав паузу, отправил мяч в ворота гостей — в «домик» Облаку.

    В другом матче группы А «Брюгге» на своем поле сыграл вничью с «Монако» — 1:1.

    «Боруссия» с 9 очками возглавила группу, у «Атлетико» 6 очков и второе место. У «Брюгге» и «Монако» по 1 очку.

    Лига чемпионов. Группа A. 3-й тур
    «Боруссия Д» (Германия) — «Атлетико» (Испания) — 4:0 (1:0)
    Голы: Витсель, 38 (1:0). Рафаэл Геррейру, 73 (2:0). Санчо, 83 (3:0). Рафаэл Геррейру, 89 (4:0)«Боруссия Д» (Германия): Бюрки, Пищек, Диалло, Хакими, Загаду, Витсель, Ройс, Дилэйни (Дахуд, 35), Гетце, Пулишич (Санчо, 79), Брун Ларсен (Рафаэл Геррейру, 63)«Атлетико» (Испания): Облак, Хуанфран, Годин, Филипе Луис, Эрнандез, Коке, Сауль (Корреа, 70), Партей (Эрнандес, 46), Диегу Коста, Гризманн, Лемар Предупреждения: Диалло, 13. Партей, 35. Лемар, 45+1. Филипе Луис, 82. Диегу Коста, 87. Корреа, 90+3. Загаду, 90+3
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