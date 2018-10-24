Болтон Уондерерс — Ноттингем Форест. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (24.10.2018)

Составы команд:
«Болтон Уондерерс»: B.Alnwick, Andrew Taylor, J.Hobbs, P.Olkowski, David Wheater, J.Lowe, Josh Vela, C.Noone, Joseph Williams, Y.Wildschut, Джош Мадженнис.
«Ноттингем Форест»: Костел Пантилимон, Тобиаш Фигерейду, J.Robinson, Майкл Доусон, Тендайи Дариква, Адлен Гедиура, Джек Колбэк, Joao Carvalho, Joe Lolley, Gil Dias, Lewis Grabban.
Предыдущий матч соперников: «Болтон Уондерерс» — «Ноттингем Форест» 3:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0