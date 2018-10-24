Барселона — Интер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (24.10.2018)

Составы команд:
«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Clement Lenglet, Хорди Альба, Серхи Роберто, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Arthur, Филиппе Коутиньо, Луис Суарес, Рафинья.
«Интер»: Самир Ханданович, Квадво Асамоа, Жуан Миранда, Данило Д'Амброзио, Милан Шкриньяр, Matias Vecino, Борха Валеро, Иван Перишич, Марсело Брозович, Антонио Кандрева, Мауро Икарди.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Интер» со счетом 1:2. 0