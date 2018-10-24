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    «Барселона» — «Интер». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Барселона — Интер. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (24.10.2018)

    Лига чемпионов Барселона Интер Календарь Лиги чемпионов
    В 22:00 в Лиге чемпионов — матч группы B начнётся матч «Барселона» — «Интер».

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    Составы команд:

    «Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Жерар Пике, Clement Lenglet, Хорди Альба, Серхи Роберто, Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Arthur, Филиппе Коутиньо, Луис Суарес, Рафинья.

    «Интер»: Самир Ханданович, Квадво Асамоа, Жуан Миранда, Данило Д'Амброзио, Милан Шкриньяр, Matias Vecino, Борха Валеро, Иван Перишич, Марсело Брозович, Антонио Кандрева, Мауро Икарди.

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Интер» со счетом 1:2. 0

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