«Барселона» — «Интер»: счет матча 2:0, обзор голов

В домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» победила миланский «Интер» — 2:0.

Счет был отркыт на 32-й минуте. Луис Суарес исполнил выверенную подачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Рафинья ударом в касание с линии вратарской отправил мяч точно в цель.

А на 83-й минуте Ракитич классной передачей низом на левый край чужой штрафной вывел один на один Жорди Альбу, а тот точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот «Интера».

В другом матче группы В лондонский «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «ПСВ Эйндховен» — 2:2.

«Барселона» с 9 очками возглавила группу, у «Интера» 6 очков и второе место. У «Тоттенхэма» и ПСВ по 1 очку.