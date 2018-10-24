«Барселона» — «Интер»: счет матча 2:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Счет был отркыт на 32-й минуте. Луис Суарес исполнил выверенную подачу с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, где Рафинья ударом в касание с линии вратарской отправил мяч точно в цель.
А на 83-й минуте Ракитич классной передачей низом на левый край чужой штрафной вывел один на один Жорди Альбу, а тот точным ударом отправил мяч в дальний угол ворот «Интера».
В другом матче группы В лондонский «Тоттенхэм» на выезде сыграл вничью с «ПСВ Эйндховен» — 2:2.
«Барселона» с 9 очками возглавила группу, у «Интера» 6 очков и второе место. У «Тоттенхэма» и ПСВ по 1 очку.
Лига чемпионов. Группа В. 3-й тур
«Барселона» (Испания) — «Интер» (Италия) — 2:0
Голы: Рафинья, 32 (1:0). Жорди Альба, 83 (2:0)«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Лангле, Жорди Альба, Ракитич, Бускетс, Артур (Видаль, 78), Рафинья (Семеду, 72), Суарес, Коутинью (Эль-Хаддади, 88)«Интер»: Ханданович, Д`Амброзио, Шкриньяр, Миранда, Асамоа, Кандрева (Политано, 46), Весино, Брозович, Валеро (Мартинес, 63), Перишич (Бальде, 77), ИкардиПредупреждения: Суарес, 62. Брозович, 73. Шкриньяр, 74. Мартинес, 85