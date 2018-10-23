Хави мечтает возглавить «Барселону»

Экс-полузащитник, который выступает за катарский, анонсировал завершение карьеры, а также заявил, что мечтает возглавить каталонский клуб.

«Я хочу выиграть со своим нынешним клубом азиатскую Лигу чемпионов. Было бы замечательно побороться за трофей в этом сезоне. На 99% этот сезон станет для меня последним. Это нормально — уставать от футбола в 38 лет. Приходит время менять курс.

Я думаю о тренерской карьере и уже прошел курсы UEFA Pro. Моя мечта — возглавить "Барселону". Сейчас еще не время делать анонсы, но я уже точно знаю, что буду делать», — сказал Хави, которого цитирует Corriere dello Sport.

Напомним, Хави покинул «Барселону» в 2015 году, после чего перебрался в Катар. 0