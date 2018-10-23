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    Влашич считает «Ливерпуль» главным фаворитом Лиги чемпионов

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    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич назвал «Ливерпуль» главным фаворитом Лиги чемпионов в сезоне-2018/19.

    Никола Влашич
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    «Я бы назвал "Челси", но они не играют в Лиге чемпионов. Тогда выберу "Ливерпуль". Они играли в финале в прошлом розыгрыше и с тех пор стали сильнее. После них назову "Манчестер Сити", "Барселона", "Ювентус" и "Реал", — приводит слова Влашича Daily Mail.

    ЦСКА сегодня, 25 октября, встретится с "Ромой" в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

    После двух туров "армейцы" возглавляют группу G с четырьмя очками в активе. "Рома" с тремя очками занимает третье место, уступая "Реалу" по дополнительным показателям. Замыкает квартет чешская "Виктория". 0

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