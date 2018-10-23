Вандерсон Масиэл: Может, однажды надену футболку сборной России

Полузащитникзаявил, что мог бы сыграть за одну из трех национальных сборных —или

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«Соглашусь ли играть за Бельгию? У меня теплые чувства и к Бразилии, и к Бельгии. У меня нет предпочтений, за какую страну играть, я одинаково люблю обе.

К России у меня тоже теплые чувства, потому что у меня в вашей сборной есть товарищи. Посмотрим, как все сложится, может, и я однажды надену футболку сборной России. Сейчас я уже немного говорю по-русски, но мне еще учиться и учиться», — приводит слова Вандерсона «Спорт-Экспресс».

Отметим, что у Вандерсона, кроме бразильского, есть также бельгийский паспорт.

Напомним, 24-летний бразилец выступает за «Краснодар» с 2017 года. 0