«Рома» — ЦСКА: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Стали известны стартовые составыи московскогона матч третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Рома» — ЦСКА: Влашич и Чалов выйдут с первых минут ПФК ЦСКА 1000 Фрибет для всех Забрать!

«Рома»: Ольсен, Флоренци, Манолас, Фасио, Сантон, Де Росси, Н'Зонзи, Юндер, Пеллегрини, Эль-Шаарави, Джеко.

ЦСКА: Помазун, Фернандес, Магнуссон, Чернов, Бекао, Набабкин, Обляков, Ахметов, Сигурдссон, Влашич, Чалов

Запасные: Кырнац, Дзагоев, Ефремов, Нисимура, Гордюшенко, Жамалетдинов, Хосонов.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Роме». Коэффициент на ее победу — 1.40, на успех ЦСКА — 10.50, на ничью — 5.15. Прогноз на матч экспертов LiveSport.Ru — тут.

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