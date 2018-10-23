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    Рахимич: Без Акинфеева против «Ромы» будет очень тяжело

    Лига чемпионов ЦСКА Рома Календарь Лиги чемпионов
    Бывший футболист ЦСКА Элвер Рахимич верит, что молодые голкиперы армейского клуба Илья Помазун и Георгий Кырнац сумеют достойно заменить Игоря Акинфеева в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с римской «Ромой».

    Элвер Рахимич
    Элвер Рахимич
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    «Акинфеев не просто формальный лидер и капитан, он играет важную роль в управлении командой во время матчей. Без него будет очень тяжело, но нужно справляться. Помазун и Кырнац — воспитанники ЦСКА и давно находятся в структуре клуба. Кого бы из них ни выбрал Виктор Гончаренко на матч с "Ромой", надеюсь, они справятся», — цитируют Рахимича «Известия».

    Напомним, что Акинфеев пропустит этот матч из-за дисквалификации, полученной за удаление в предыдущем матче с «Реалом» (1:0).

    Поединок «Рома» — ЦСКА пройдет в Риме на стадионе «Олимпико». Начало — в 22:00 мск. 0

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