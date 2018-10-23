«Манчестер Юнайтед» — «Ювентус»: счет матча 0:1, обзор голов

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит на 17-й минуте. Роналду открылся под передачу партнёра, дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую. Смоллинг помешал пробить Куадрадо, но мяч отскочил к Пауло Дибале, который с пяти метров расстрелял ворота де Хеа.
После этого матча «Ювентус» с 9 очками возглавил группу Н, «МЮ» с 4 очками второй, «Валенсия» (2) на 3-м месте, а замыкает квартет «Янг Бойз» (1).
Лига чемпионов. Группа G. 3-й тур
«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Ювентус» (Италия) — 0:1 (0:1)
Гол: Дибала, 17«Манчестер Юнайтед»: де Хеа, Янг, Линделеф, Смоллинг, Шоу, Погба, Мата, Матич, Рэшфорд, Лукаку, Марсьяль«Ювентус»: Щенсны, Жоау Канселу (Дуглас Коста, 87), Бонуччи, Кьеллини, Сандру, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Куадрадо (Барцальи, 81), Криштиану Роналду, Дибала (Бернардески, 78)Предупреждения: Матюиди, 59. Янг, 77. Кьеллини, 83