«Манчестер Юнайтед» — «Ювентус»: счет матча 0:1, обзор голов

Туринскийпобедил(1:0) в выездном матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Фрагмент матча twitter.com/juventusfc 1000 Фрибет для всех Забрать!

Единственный мяч был забит на 17-й минуте. Роналду открылся под передачу партнёра, дошёл до лицевой и прострелил во вратарскую. Смоллинг помешал пробить Куадрадо, но мяч отскочил к Пауло Дибале, который с пяти метров расстрелял ворота де Хеа.

После этого матча «Ювентус» с 9 очками возглавил группу Н, «МЮ» с 4 очками второй, «Валенсия» (2) на 3-м месте, а замыкает квартет «Янг Бойз» (1).