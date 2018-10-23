Вице-президент «Спартака»: Глушаков и Ещенко должны оживить игру

Вице-президентвыразил мнение, что возвращение в основудолжно оживить игру команды.

«Радует, что Глушаков и Ещенко вернулись в строй и полетят в Шотландию: их присутствие в команде безусловно должно оживить игру», — написал Измайлов в Telegram.

«Рианчо уже вплотную руководит тренировочным процессом: не стоит забывать, что он специалист с большим опытом, а также один из творцов золотой эпохи казанского "Рубина" и киевского "Динамо". Очень надеюсь, что его позитивная энергия поможет команде», — также отметил вице-президент «Спартака».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Глушаков и Ещенко уже приступили к тренировкам с основой. 0