Глушаков и Ещенко приступили к тренировкам с основой «Спартака»

Полузащитники защитникприступили к тренировкам с основным составом

Сегодня, 23 октября, футболисты тренировались вместе с основой на базе в Тарасовке.

«В занятии приняли участие защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, которые ранее набирали форму в дублирующем составе», — отмечается на официальном сайте «красно-белых».

Также в общую группу вернулся полузащитник Ивелин Попов, который ранее получил повреждение в сборной Болгарии.

Напомним, в сентябре Глушаков и Ещенко были отстранены Массимо Каррерой от работы с первой командой. 22 октября итальянский тренер был отправлен в отставку.

25 октября в Глазго «Спартаку» предстоит провести матч Лиги Европы против «Рейнджерс». 0