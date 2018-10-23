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    • «Фратрия» потребовала отстранить Глушакова от матчей основы «Спартака»
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    «Фратрия» потребовала отстранить Глушакова от матчей основы «Спартака»

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    Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» потребовало от руководства красно-белых отстранить полузащитника московского клуба Дениса Глушакова от матчей основной команды.

    Денис Глушаков
    Денис Глушаков
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    «Мы требуем отстранить Дениса Глушакова от матчей основы в связи с нарушением основных спортивных принципов и ненадлежащим исполнением роли капитана команды», — говорится в заявлении болельщиков.

    Напомним, 17 сентября Глушаков и защитник Андрей Ещенко поставили лайки под видео актёра Дмитрия Назарова, который в стихах раскритиковал главного тренера «Спартака» Массимо Карреру после поражения в матче седьмого тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (1:2).

    На следующий день оба футболиста были переведены в дублирующий состав по решению итальянского специалиста. Во вторник, 23 октября, игроки провели тренировку с основной командой «Спартака». 0

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