Бушманов покинул молодежную сборную России

покинул пост главного тренера

Российский футбольный союз и тренер достигли договоренности о расторжении контракта, сообщает официальный сайт РФС.

«Данное решение принято в том числе и по итогам заседания Технического комитета РФС, на котором результаты выступления молодежной сборной России в отборочном цикле Чемпионата Европы 2019 года признаны неудовлетворительными», — говорится в сообщении.

Напомним, в своей отборочной группе подопечные Бушманова, набрав 19 очков, заняли лишь третье место после Австрии (22) и Сербии (26).

46-летний Бушманов возглавлял молодежную сборную с января 2017 года. 0