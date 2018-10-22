Президент «Барселоны»: Контракт Вальверде действует до 2020 года

Эрнесто Вальверде
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Бартомеу заявил, что текущий контракт тренера действует до 2020 года.
«Я хочу внести ясность. Контракт Вальверде действует в этом и еще в следующем сезоне. Он или клуб могут разорвать соглашение, выплатив компенсацию. Но его контракт действует до конца сезона-2019/20», — сказал Бартомеу, которого цитирует Mundo Deportivo.
Ранее в СМИ сообщалось о том, что контракт Вальверде истечет в 2019 году.
Напомним, в прошлом сезоне Вальверде привел «Барселону» к победе в чемпионате Испании и Кубке страны. Летом каталонцы также выиграли Суперкубок Испании. 0