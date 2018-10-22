ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Чикаго» — «Тампа-Бэй»НХЛ. Два очка Кучерова, волевая победа «Баффало»
  • 11:10
    • «Спартак» отправил в отставку Карреру
  • 17:36
    • Стивенс обыграла Осаку на Итоговом турнире
  • 16:11
    • Андрей Федун — об увольнении Карреры: Ответственность за результат несет тренер
  • 15:38
    • «Торпедо» в овертайме обыграло «Амур»
  • 15:23
    • «Адмирал» прервал затяжную серию без побед
    Все новости спорта

    Президент «Барселоны»: Контракт Вальверде действует до 2020 года

    Барселона Футбол Испании Примера Календарь Примеры
    Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу опроверг слухи о том, что каталонцы не планируют продлевать контракт с главным тренером команды Эрнесто Вальверде.

    Эрнесто Вальверде
    Эрнесто Вальверде
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Бартомеу заявил, что текущий контракт тренера действует до 2020 года.

    «Я хочу внести ясность. Контракт Вальверде действует в этом и еще в следующем сезоне. Он или клуб могут разорвать соглашение, выплатив компенсацию. Но его контракт действует до конца сезона-2019/20», — сказал Бартомеу, которого цитирует Mundo Deportivo.

    Ранее в СМИ сообщалось о том, что контракт Вальверде истечет в 2019 году.

    Напомним, в прошлом сезоне Вальверде привел «Барселону» к победе в чемпионате Испании и Кубке страны. Летом каталонцы также выиграли Суперкубок Испании. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ливерпуль» пострадал от «вируса ФИФА». Ключевые травмы октября
  • 18/10/2018 в 12:20
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Лестер»
  • 1.75
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» и «Салават Юлаев» могут подарить ничью в основное время
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 4.24
    •
  • Что принесет матч на «Луиджи Феррарис»?
  • «Сампдория» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Прервут ли «лисы» победную серию «канониров»?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Сергей Семак Футбол Эксперименты Семака не работают, а Дзюба усталПобеда «Динамо» над «Зенитом» — в нашем обзоре спортивной прессы Вчера в 23:080
  • 12:38
    • СМИ: Черчесов может возглавить «Спартак» зимой
  • 17:24
    • Ярмоленко перенес операцию
  • 17:11
    • Мостовой хотел бы войти в тренерский штаб «Спартака»
    Лопетеги обречен получить отставку в ближайшую неделю Футбол Даже Роналду и Зидан не спасли бы сейчас «Реал»Реакция прессы на матч «Реал» — «Леванте» Вчера в 22:160
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Арсенал» продлит победную серию
  • 5.34
    •
  • 16:57
    • Косельни приступил к полноценным тренировкам
  • 16:47
    • Президент «Барселоны»: Контракт Вальверде действует до 2020 года
  • 16:35
    • Рианчо: Буду работать с большей ответственностью
    Марсело Футбол Примера. Очередное поражение «Реала», «Барселона» обыграла «Севилью»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании 00:130
  • 14:51
    • Российский арбитр получил назначение на матч Лиги Европы
  • 14:39
    • Ласицкене — в числе претенденток на звание лучшей легкоатлетки года
  • 14:15
    • Названы арбитры на матч «Локомотив» — «Порту»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие