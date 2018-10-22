Набабкин: Постараемся все сделать для победы над «Ромой»

Защитник ПФК ЦСКАподелился ожиданиями от гостевой игры Лиги чемпионов с

«Команды изменились, и наша, и у "Ромы". У них сменилось полсостава, у нас практически весь. Так что нынешнее положение дел нельзя сравнивать с тем, что было четыре года назад.

Чего ждать от нас завтра? Не знаю. Думаю, ждать победы! Постараемся все сделать для этого.

Конечно, Акинфеев, это большая потеря. Он наш капитан и лидер команды. Но с этим ничего не поделать. У нас есть второй вратарь, которому выпал хороший шанс показать себя.

Сегодня у нас будет теоретическое занятие, на котором Виктор Михайлович расскажет, как мы будем действовать в завтрашней игре.

Да, мы приехали за два дня, но только чтобы лучше восстановиться и хорошо подготовиться. Этим и занимались.

Матчи с "Ромой" и "Реалом" — это две совсем разные игры. Мы будем стараться делать все для того, чтобы добиться положительного результата», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0