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    Набабкин: Постараемся все сделать для победы над «Ромой»

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    Защитник ПФК ЦСКА Кирилл Набабкин поделился ожиданиями от гостевой игры Лиги чемпионов с «Ромой».

    Кирилл Набабкин
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    «Команды изменились, и наша, и у "Ромы". У них сменилось полсостава, у нас практически весь. Так что нынешнее положение дел нельзя сравнивать с тем, что было четыре года назад.

    Чего ждать от нас завтра? Не знаю. Думаю, ждать победы! Постараемся все сделать для этого.

    Конечно, Акинфеев, это большая потеря. Он наш капитан и лидер команды. Но с этим ничего не поделать. У нас есть второй вратарь, которому выпал хороший шанс показать себя.

    Сегодня у нас будет теоретическое занятие, на котором Виктор Михайлович расскажет, как мы будем действовать в завтрашней игре.

    Да, мы приехали за два дня, но только чтобы лучше восстановиться и хорошо подготовиться. Этим и занимались.

    Матчи с "Ромой" и "Реалом" — это две совсем разные игры. Мы будем стараться делать все для того, чтобы добиться положительного результата», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0

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