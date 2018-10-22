Ибрагимович отличился в пятом матче MLS кряду, Руни оформил дубль

В матче 33-го тура регулярного чемпионата MLSдома уступила— 1:3.

Одним из главных героев встречи стал нападающий гостей Златан Ибрагимович, открывший счет и ставший автором голевой передачи.

Для шведа это уже пятый кряду матч, в котором он смог отличиться.

«Миннесота» — «Гэлакси»

В турнирной таблице Западной конференции «Гэлакси» занимают седьмое место (48 очков), «Миннесота» идет девятой (36 очков).

«Ди-Си Юнайтед» у себя дома одержал победу над «Нью-Йорк Сити» — 3:1.

В составе «Юнайтед» мячи забили полузащитник Лусиано Акоста и нападающий Уэйн Руни, оформивший дубль.

Автором единственного гола «Сити» стал форвард Давид Вилья.

«Ди-Си Юнайтед» — «Нью-Йорк Сити»

«Ди-Си Юнайтед» — пятый в Восточной конференции (50 очков), «Нью-Йорк Сити» — третий (53 очка). 0