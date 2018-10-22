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    Ибрагимович отличился в пятом матче MLS кряду, Руни оформил дубль

    MLS
    В матче 33-го тура регулярного чемпионата MLS «Миннесота Юнайтед» дома уступила «Лос-Анджелес Гэлакси» — 1:3.

    Футболисты «Гэлакси»
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    Одним из главных героев встречи стал нападающий гостей Златан Ибрагимович, открывший счет и ставший автором голевой передачи.

    Для шведа это уже пятый кряду матч, в котором он смог отличиться.

    «Миннесота» — «Гэлакси»

    В турнирной таблице Западной конференции «Гэлакси» занимают седьмое место (48 очков), «Миннесота» идет девятой (36 очков).

    «Ди-Си Юнайтед» у себя дома одержал победу над «Нью-Йорк Сити» — 3:1.

    В составе «Юнайтед» мячи забили полузащитник Лусиано Акоста и нападающий Уэйн Руни, оформивший дубль.

    Автором единственного гола «Сити» стал форвард Давид Вилья.

    «Ди-Си Юнайтед» — «Нью-Йорк Сити»

    «Ди-Си Юнайтед» — пятый в Восточной конференции (50 очков), «Нью-Йорк Сити» — третий (53 очка). 0

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