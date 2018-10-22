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    Гончаренко: В таких матчах, как с «Ромой», важно вдохновение

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    Главный тренер ПФК ЦСКА Виктор Гончаренко высказал мнение о предстоящей игре в Риме, где армейцы в рамках Лиги чемпионов сыграют с «Ромой».

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко
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    «Рома — это топ-клуб. Здесь всегда есть топовые игроки. Ротация происходит каждый год, каких-то футболистов покупают, кто-то уходит.

    Весь вопрос в том, насколько быстро удастся тренеру организовать команду, чтобы она была единым целым. У "Ромы" может что-то получаться, что-то нет.

    Конечно, они рассчитывали набрать больше очков, но сложно говорить, насколько эти результаты скажутся на завтрашней встрече.

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    • По крайней мере, это важная игра для "Ромы" и для нас. Места, которые займут команды по итогам группы, зависят от этих спаренных матчей.

    Почему решили привезти команду в Рим раньше обычного? Это нормальная практика при долгих перелетах. Нам хотелось лучше восстановиться, тем более что до этого был еще перелет из Махачкалы в Москву.

    Выделили больше времени на адаптацию. Но и в Москву многие команды прилетают за два дня, как тот же "Реал". Это нормальная практика.

    В такой команде нельзя выделять одного. Но если попробовать, можно назвать Джеко. Де Росси может завтра выйти на поле, а может не выйти.

    В любом случае, главный футболист, который был в "Роме", завтра будет на трибуне: это Франческо Тотти. Другого такого нет.

    Влашич очень хорошо готов к завтрашней игре. Что касается Дзагоева, он пока не может вылечить все свои болячки и сыграть 90 минут. Но надеюсь, что завтра он проведет на поле достаточно много времени.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Самое важное — мы всей командой и штабом делаем все, чтобы у Помазуна не было дополнительного груза ответственности. Для этого завтра нам надо будет очень хорошо защищаться.

    В таких матчах важна и физическая, и тактическая подготовка. И нужно вдохновение. Хотя в Лиге чемпионов оно есть всегда.

    Физически и тактически мы будем завтра хорошо готовы. Важно, чтобы мы не позволили "Роме" проявить свои сильные качества и воспользоваться нашими слабыми.

    Кучаев еще долго будет тренироваться, но не играть. Порядка двух-трех недель. Что касается Эрнандеса, то по возвращении в Москву он будет частично тренироваться в общей группе.

    Стала ли "Рома" сильнее, чем в прошлом сезоне? Хороший вопрос. Но, наверное, не совсем по адресу. Понятно, что уход лидеров всегда неизбежен. Наингголан ушел, Тотти завершил карьеру.

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    Важно находить как можно более сильных игроков на эти позиции. Сложно ответить однозначно. Всем понравилась "Рома" в играх с "Барселоной" в прошлом сезоне, и все болельщики и журналисты при сравнениях будут исходить из этих игр.

    Это оказывает дополнительное давление на тренера и игроков. Все будут требовать такой игры и результатов», — приводит слова тренера клубная пресс-служба. 0

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