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    Ди Франческо: У ЦСКА молодая команда с превосходными исполнителями

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    Главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в рамках Лиги чемпионов.

    Эусебио Ди Франческо
    Эусебио Ди Франческо
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    «Перед матчем с ЦСКА надо в первую очередь восстановиться психологически, нежели работать над "физикой" и игровыми моментами.

    Нам повезло, что сразу после поражения от СПАЛа у нас новый матч на носу, так что мы можем быстро вернуться на победные рельсы.

    Надо вновь обрести себя и нащупать источник самоотдачи. Нам понадобится помощь болельщиков.

    Де Росси, Коларов и Шик могут быть готовы к игре. Состояние первых двух я проверю сегодня, и если они будут готовы, то попадут в заявку. У Шика небольшое мышечное воспаление, но он тренировался вчера, и я думаю, он будет в порядке.

    У ЦСКА молодая команда с превосходными исполнителями. Эта команда, возможно, чуть менее мощна физически, нежели "Виктория", но в ее составе полно талантливых футболистов, которые особенно опасны в нападении», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0

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