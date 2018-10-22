Ди Франческо: У ЦСКА молодая команда с превосходными исполнителями

Главный тренер «Ромы»поделился ожиданиями от матча св рамках Лиги чемпионов.

«Перед матчем с ЦСКА надо в первую очередь восстановиться психологически, нежели работать над "физикой" и игровыми моментами.

Нам повезло, что сразу после поражения от СПАЛа у нас новый матч на носу, так что мы можем быстро вернуться на победные рельсы.

Надо вновь обрести себя и нащупать источник самоотдачи. Нам понадобится помощь болельщиков.

Де Росси, Коларов и Шик могут быть готовы к игре. Состояние первых двух я проверю сегодня, и если они будут готовы, то попадут в заявку. У Шика небольшое мышечное воспаление, но он тренировался вчера, и я думаю, он будет в порядке.

У ЦСКА молодая команда с превосходными исполнителями. Эта команда, возможно, чуть менее мощна физически, нежели "Виктория", но в ее составе полно талантливых футболистов, которые особенно опасны в нападении», — приводит слова тренера пресс-служба УЕФА. 0