СМИ: Судьбу Карреры решит президент «Лукойла»

Массимо Каррера
LiveSport.Ru
По информации издания, судьбу итальянского специалиста должен решить президент «Лукойла» Вагит Алекперов.
Несмотря на то, что Леонид Федун был готов уволить Карреру еще после матча с «Ростовом» (0:1), окружение Алекперова советовало ему не торопиться. Впрочем, какая реакция последует сейчас, после поражения от «Арсенала» (2:3), пока непонятно.
Заседание совета директоров «Спартака» состоится во вторник, 23 октября.
Ранее сообщалось, что Каррера будет отправлен в отставку. 0