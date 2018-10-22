ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Чикаго» — «Тампа-Бэй»НХЛ. Два очка Кучерова, волевая победа «Баффало»
  • 10:38
    • СМИ: Судьбу Карреры решит президент «Лукойла»
  • 09:26
    • Ибрагимович отличился в пятом матче MLS кряду, Руни оформил дубль
  • 09:18
    • Полузащитник «Зенита» избежал серьезного повреждения
  • 08:51
    • Самодурова заняла третье место на Skate America
  • 08:10
    • «Голден Стэйт» потерпел первое поражение в сезоне
    Все новости спорта

    СМИ: Судьбу Карреры решит президент «Лукойла»

    Спартак РПЛ Футбол России Календарь РФПЛ
    «Спартак» пока не принял решения по поводу отставки главного тренера команды Массимо Карреры, утверждает Sport24.ru.

    Массимо Каррера
    Массимо Каррера
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    По информации издания, судьбу итальянского специалиста должен решить президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

    Несмотря на то, что Леонид Федун был готов уволить Карреру еще после матча с «Ростовом» (0:1), окружение Алекперова советовало ему не торопиться. Впрочем, какая реакция последует сейчас, после поражения от «Арсенала» (2:3), пока непонятно.

  • Источник: Карреру отправят в отставку
  • Читайте по теме

    • Заседание совета директоров «Спартака» состоится во вторник, 23 октября.

    Ранее сообщалось, что Каррера будет отправлен в отставку. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Каррера в тупике и безыдейный «Спартак»
  • 01:52
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Лестер»
  • 1.75
  • Сегодня в 22:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Авангард» и «Салават Юлаев» могут подарить ничью в основное время
  • «Салават Юлаев» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 4.24
    •
  • Что принесет матч на «Луиджи Феррарис»?
  • «Сампдория» — «Сассуоло». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Прервут ли «лисы» победную серию «канониров»?
  • «Арсенал» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Лопетеги обречен получить отставку в ближайшую неделю Футбол Даже Роналду и Зидан не спасли бы сейчас «Реал»Реакция прессы на матч «Реал» — «Леванте» Вчера в 22:160
  • 23:17
    • Райкконен выиграл «Гран-при США», Cироткин — 15-й
  • 20:46
    • Источник: Карреру отправят в отставку
  • 18:30
    • «Спартак» в Москве проиграл тульскому «Арсеналу»
    Марсело Футбол Примера. Очередное поражение «Реала», «Барселона» обыграла «Севилью»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании 00:130
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Арсенал» продлит победную серию
  • 5.34
    •
  • 09:02
    • Пол, Рондо и Ингрэм получили дисквалификации
  • 23:42
    • «Бетис» уступил «Вальядолиду»
  • 21:47
    • Дубль Иглесиаса принес «Эспаньолу» победу над «Уэской»
    Соломон Кверквелия Футбол РПЛ. Победы ЦСКА и «Локомотива», поражения «Спартака» и «Зенита»Обзор матчей 11-го тура российской Премьер-лиги Вчера в 21:150
  • 20:54
    • «Краснодар» уступил «Ахмату»
  • 19:54
    • ЦСКА обыграл по буллитам СКА
  • 18:10
    • «Лацио» на выезде обыграл «Парму»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие