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    «Спартак» — «Арсенал Тула»: онлайн-трансляция начнется в 16:30

    Спартак — Арсенал Тула: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.10.2018)

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    В 16:30 в российской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Спартак» — «Арсенал Тула».

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    Последний матч между собой: «Арсенал Тула» — «Зенит» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:1 (победит «Спартак»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Спартак» — «Арсенал Тула». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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