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    «Краснодар» — «Ахмат»: онлайн-трансляция начнется в 19:00

    Краснодар — Ахмат: смотреть онлайн, прямая трансляция (21.10.2018)

    РПЛ Футбол России Краснодар Ахмат Календарь РФПЛ
    В 19:00 в РФПЛ начнётся матч «Краснодар» — «Ахмат».

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    Последний матч между собой: «Краснодар» — «Ахмат» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Краснодар» — «Ахмат». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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