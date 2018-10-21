Хохлов: Наш план на игру сработал

Главный тренерпрокомментировал победу надв 11-м туре РПЛ (1:0).

«Нам победа была очень важна. Наш план на игру сработал. Почему решили сыграть в атаку, а не отсиживаться? Мы анализируем соперника. Глухой автобус, может, мы и ставили в паре игр из-за состояния игроков. Хотя сегодня у нас не было 10 человек в атаке, но да, старались действовать агрессивно. Моменты были. Дай бог, в другой игре и больше забьем», — отметил Хохлов, передает «Чемпионат».

«Почему в нападении играл Черных, а не Луценко? Нам нужен был быстрый нападающий, потому что "Зенит" высоко обороняется. Мы давно хотели его попробовать. Нужны были открывания в зону и другие вещи, которыми Федя был силен», — добавил тренер «Динамо».