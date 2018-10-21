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    Хохлов: Наш план на игру сработал

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    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над «Зенитом» в 11-м туре РПЛ (1:0).

    Дмитрий Хохлов
    Дмитрий Хохлов
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    «Нам победа была очень важна. Наш план на игру сработал. Почему решили сыграть в атаку, а не отсиживаться? Мы анализируем соперника. Глухой автобус, может, мы и ставили в паре игр из-за состояния игроков. Хотя сегодня у нас не было 10 человек в атаке, но да, старались действовать агрессивно. Моменты были. Дай бог, в другой игре и больше забьем», — отметил Хохлов, передает «Чемпионат».

    «Почему в нападении играл Черных, а не Луценко? Нам нужен был быстрый нападающий, потому что "Зенит" высоко обороняется. Мы давно хотели его попробовать. Нужны были открывания в зону и другие вещи, которыми Федя был силен», — добавил тренер «Динамо».

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