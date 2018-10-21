«Рома» может уволить Ди Франческо после матчей с ЦСКА

Главный тренернаходится на грани увольнения, сообщает Corriere dello Sport.

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По информации издания, президент итальянского клуба Джеймс Паллотта был в ярости после поражения «Ромы» в матче 9-го тура итальянской Серии А с клубом СПАЛ (0:2) и хотел сразу уволить специалиста.

Однако заместитель президента Франко Бальдини смог успокоить Паллотту и попросил дать немного времени тренеру команды, чтобы исправить ситуацию.

Сообщается, что два матча с ЦСКА в Лиге чемпионов, а также встречи с «Наполи» и «Фиорентиной» станут решающими для Ди Франческо.

«Рома» примет ЦСКА в Италии 23 октября. Встреча пройдет на стадионе «Олимпико» в Риме и начнется в 22:00 мск. Ответная игра команд пройдёт в Москве 7 ноября. 0