«Урал» — «Крылья Советов»: составы, прогноз, коэффициенты, онлайн

Встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 14:00 мск.
С капитанской повязкой самарцев выведет на поле Сергей Корниленко.
«Урал»: Годзюр, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Ароян, Димитров, Емельянов, Бикфалви, Егорычев, Эль-Кабир, Панюков.
Запасные: Баклов, Брызгалов, Динга, Данцев, Евсеев, Ильин, Бавин, Ходжаниязов, Араторе, Бевеев, Фидлер, Юсупов.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Надсон, Корниленко, Зотов, Рохель, Антон, Денисов, Ланин, Молло, Бурлак, Канунников.
Запасные: Конюхов, Полуяхтов, Башкиров, Соболев, Чочиев, Шейдаев, Мияйлович, Ткачук, Чичерин, Яковлев.
В данном матче букмекеры отдают преимущество хозяевам. Коэффициент на победу «Урала» — 2.23, на победу «Крыльев Советов» — 4.00, на ничью — 3.06. С прогнозом экспертов LiveSport.Ru можно ознакомиться здесь. 0