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    «Оренбург» — «Енисей»: онлайн-трансляция начнется в 11:30

    Оренбург — Енисей (20.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    РПЛ Футбол России Оренбург Енисей Календарь РФПЛ
    В 11:30 в РФПЛ начнётся матч «Оренбург» — «Енисей».

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    Последний матч между собой: «Оренбург» — «Енисей» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Енисей»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Оренбург» — «Енисей». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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