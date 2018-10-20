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    «Ноттингем Форест» — «Норвич Сити»: онлайн-трансляция начнется в 17:00

    Ноттингем Форест — Норвич Сити: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.10.2018)

    Футбол Англии Норвич
    В 17:00 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Ноттингем Форест» — «Норвич Сити».

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    Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Ноттингем Форест» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:1 (победит «Ноттингем Форест»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ноттингем Форест» — «Норвич Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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