В 17:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч

Последний матч между собой: «Бёрнли» — «Манчестер Сити» 1:1 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 5:0 (победит «Манчестер Сити»).

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