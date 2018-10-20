Агент Фернандеша: Ждем от «Локомотива» переговоров по новому контракту

Агент полузащитникарассказал о ситуации с продлением контракта.

«И Мануэл Фернандеш, и я, естественно, читали высказывания господина Мещерякова. Мы очень высоко оцениваем их. Это означает, что у клуба появился новый подход к данному вопросу. Мы рады. Ведь высшее руководство желает продлить контракт с футболистом. Впервые мы официально услышали, что "Локомотив" хочет подписать новый контракт с Ману.

Теперь надеемся, что после слов последуют действия, начнутся переговоры. Мы всегда говорили, что главный приоритет Фернандеша — остаться в "Локо". Просто надо сесть и поговорить. Я не думаю, что будет сложно найти общий язык. Как видим, желание у клуба есть», — цитирует Барбозу «Спорт-Экспресс».

«Пока официально с нами никто не связывался. Но, думаю, в скором времени это произойдет. Повторю: слова господина Мещерякова нас радуют», — добавил агент.

Ранее председатель совета директоров «Локо» Анатолий Мещеряков заявил следующее: «Контракт Фернандеша заканчивается летом следующего года. Ману нам нужен. Мы настроены его сохранить. Он врос в команду, стал ее человеком».

В текущем сезоне Фернандеш провел за «железнодорожников» 14 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. 0