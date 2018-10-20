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    «Челси» ушел от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Юнайтед Челси Календарь АПЛ
    «Челси» сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в выездном матче девятого тура английской Премьер-лиги.

    Антонио Рюдигер
    Антонио Рюдигер
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    Встреча, которая прошла на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 2:2 в пользу гостей.

    «Синие» вышли вперед на 21-й минуте, когда Виллиан навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где Антонио Рюдигер ударом головой отправил мяч в угол ворот Давида Де Хеа.

    «Красные дьяволы» отыгрались через десять минут после начала второго тайма. Эшли Янг подобрал мяч на линии чужой штрафной и нанес удар, сфера рикошетом от Жоржиньо отлетела к Антони Марсьялю, а тот выстрелом слета поразил ворота.

    На 73-й минуте гости получили минимальный перевес. Маркус Рашфорд исполнил классный перевод с правого фланга атаки в центр на линию штрафной, где Марсьяль принял мяч, а затем выполнил классный удар точно в дальний угол.

    Лондонцам удалось спастись от поражения на шестой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму. После подачи с левого фланга Давид Луис ударом головой отправил мяч в штангу, после чего первым на добивание успел Росс Баркли.

    АПЛ. 9-й тур
    «Челси» — «Манчестер Юнайтед» — 2:2 (1:0)
    Голы: 1:0 — 21 Рюдигер, 1:1 — 55 Марсьяль, 1:2 — 73 Марсьяль, 2:2 — 90+6 Баркли«Челси»: Аррисабалага, Рюдигер, Алонсо, Аспиликуэта, Давид Луиз, Ковачич (Баркли, 69), Жоржиньо, Виллиан (Педро, 73), Канте, Азар, Мората (Жиру, 79)«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Шоу, Янг, Смоллинг, Погба, Матич, Мата (Эррера, 75), Марсьяль (Перейра, 84), Лукаку, Рэшфорд (Санчес, 85)Предупреждения: Матич (13), Янг (27), Рюдигер (30), Азар (34), Мата (67), Санчес (90+4), Перейра (90+5)

    «Челси» вышел на первое место в турнирной таблице (21 очко), «Манчестер Юнайтед» занимает восьмую строчку (14 очков). 0

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