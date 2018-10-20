«Челси» ушел от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»

Встреча, которая прошла на «Стэмфорд Бридж», завершилась со счетом 2:2 в пользу гостей.
«Синие» вышли вперед на 21-й минуте, когда Виллиан навесил с углового с правого фланга в центр чужой штрафной, где Антонио Рюдигер ударом головой отправил мяч в угол ворот Давида Де Хеа.
«Красные дьяволы» отыгрались через десять минут после начала второго тайма. Эшли Янг подобрал мяч на линии чужой штрафной и нанес удар, сфера рикошетом от Жоржиньо отлетела к Антони Марсьялю, а тот выстрелом слета поразил ворота.
На 73-й минуте гости получили минимальный перевес. Маркус Рашфорд исполнил классный перевод с правого фланга атаки в центр на линию штрафной, где Марсьяль принял мяч, а затем выполнил классный удар точно в дальний угол.
Лондонцам удалось спастись от поражения на шестой компенсированной арбитром минуте ко второму тайму. После подачи с левого фланга Давид Луис ударом головой отправил мяч в штангу, после чего первым на добивание успел Росс Баркли.
«Челси» вышел на первое место в турнирной таблице (21 очко), «Манчестер Юнайтед» занимает восьмую строчку (14 очков). 0