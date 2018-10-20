Бенитес не боится увольнения из «Ньюкасла»

Главный тренерпрокомментировал слухи о том, что может быть отправлен в отставку.

«Не боюсь увольнения. Не думаю, что это случится. Уверен, мы сохраним место в английской Премьер-лиге. И такого мнения придерживаюсь не только я. Игроки хорошо работают, тренерский штаб на высоте. После многих лет работы у нас достаточно опыта, чтобы удержаться в АПЛ.

И дело не в том, что я должен так говорить, а в том, что я вижу тренировки команды, вижу желание футболистов. Я знаю команду изнутри», — цитирует Бенитеса Sky Sports.

Напомним, «Ньюкасл» в текущем сезоне не смог выиграть ни одного из восьми сыгранных матчей в АПЛ и занимает 19-е место (2 очка). 0