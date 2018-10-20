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    «Барселона» — «Севилья»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Барселона — Севилья: смотреть онлайн, прямая трансляция (20.10.2018)

    Примера Футбол Испании Барселона Севилья Календарь Примеры
    В 21:45 в чемпионате Испании по футболу начнётся матч «Барселона» — «Севилья».

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    Последний матч между собой: «Севилья» — «Барселона» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Барселона»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Барселона» — «Севилья». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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