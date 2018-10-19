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    «Шеффилд Уэнсдей» — «Мидлсбро»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Шеффилд Уэнсдей — Мидлсбро (19.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Футбол Англии Мидлсбро
    В 21:45 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Шеффилд Уэнсдей» — «Мидлсбро».

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    Последний матч между собой: «Мидлсбро» — «Шеффилд Уэнсдей» 0:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 2:3 (победит «Мидлсбро»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Шеффилд Уэнсдей» — «Мидлсбро». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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