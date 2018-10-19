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    «Локомотив» — «Ростов»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

    Локомотив — Ростов (19.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    В 20:30 в чемпионате России по футболу начнётся матч «Локомотив» — «Ростов».

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    Последний матч между собой: «Локомотив» — «Ростов» 1:0 (полная статистика встреч).

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    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Локомотив» — «Ростов». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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