«Локомотив» — «Ростов»: Крыховяк и Миранчуки — в старте

Матч пройдет на поле «Локо»
ФК «Локомотив»
С первых минут встречу начнут хавбек железнодорожников Гжегож Крыховяк и защитник дончан Сергей Паршивлюк.
«Локомотив»: Гильерме — Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес — Денисов, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Ан. Миранчук — Ал. Миранчук.
Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Ротенберг, Михалик, Лысов, Маргасов, Лапшов, Куликов, Тарасов, Жемалетдинов, Тугарев.
«Ростов»: Абаев — Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк — Скопинцев, Салетрос Юсупов, Гулиев — Ионов, Сигурдарсон.
Запасные: Песьяков, Щадин, Калачев, Хаджикадунич, Кьяртанссон, Зуев, Шомуродов, Майер, Логашов.
Матч на «РЖД Арена» начнется в 20:30 мск. 0