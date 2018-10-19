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    «Локомотив» — «Ростов»: Крыховяк и Миранчуки — в старте

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    «Локомотив» и «Ростов» объявили составы на матч 11-го тура российской Премьер-лиги.

    Матч пройдет на поле «Локо»
    Матч пройдет на поле «Локо»
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    С первых минут встречу начнут хавбек железнодорожников Гжегож Крыховяк и защитник дончан Сергей Паршивлюк.

    «Локомотив»: Гильерме — Игнатьев, Кверквелия, Чорлука, Хеведес — Денисов, Баринов, Фернандеш, Крыховяк, Ан. Миранчук — Ал. Миранчук.

    Запасные: Медведев, Коченков, Идову, Ротенберг, Михалик, Лысов, Маргасов, Лапшов, Куликов, Тарасов, Жемалетдинов, Тугарев.

    «Ростов»: Абаев — Вилюш, Сигурдссон, Ингасон, Паршивлюк — Скопинцев, Салетрос Юсупов, Гулиев — Ионов, Сигурдарсон.

    Запасные: Песьяков, Щадин, Калачев, Хаджикадунич, Кьяртанссон, Зуев, Шомуродов, Майер, Логашов.

    Матч на «РЖД Арена» начнется в 20:30 мск. 0

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