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    Головин рассказал о нелюбви к русским за рубежом

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    Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин рассказал об отношении европейских клубов к российским игрокам.

    Александр Головин
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    «Русских там особо не ждут, нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление о нас, что либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег.

    На данный момент Дзюба — топ. У нас вообще много хороших игроков: Зобнин, Кузяев, в ЦСКА молодежь хорошая.

    Английский у меня слабый, говорить, понимать как-то могу, французский учу. Тренер французский, команда французская. Французы не особо хотят знать английский.

    Некоторые французы вообще не будут разговаривать с тобой, если ты обратишься к ним на английском», — приводит слова Головина sports.ru. 0

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