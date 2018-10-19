Головин рассказал о нелюбви к русским за рубежом

Полузащитник «Монако» и сборной Россиирассказал об отношении европейских клубов к российским игрокам.

«Русских там особо не ждут, нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление о нас, что либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег.

На данный момент Дзюба — топ. У нас вообще много хороших игроков: Зобнин, Кузяев, в ЦСКА молодежь хорошая.

Английский у меня слабый, говорить, понимать как-то могу, французский учу. Тренер французский, команда французская. Французы не особо хотят знать английский.

Некоторые французы вообще не будут разговаривать с тобой, если ты обратишься к ним на английском», — приводит слова Головина sports.ru. 0