Игуаин: Из «Ювентуса» меня выгнали

Нападающийпризнался, что не хотел уходить из, однако был вынужден покинуть клуб.

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«Решение уйти было не мое, я отдал все для успеха "Ювентуса". Когда пришел Роналду, они сказали, что я не могу остаться, что они пытаются найти решение. Лучшим решением было перейти в "Милан". Я сразу почувствовал большую любовь, и они убедили меня», — цитирует Игуиана Football Italia.

«Я не хотел уходить, меня выгнали. Товарищи по команде хорошо ко мне относились», — добавил нападающий.

Напомним, Игуаин перешел в «Милан» в летнее межсезонье. На счету нападающего 6 голов в 7 матчах за «россонери». 0