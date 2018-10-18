Глушаков: Хочу вернуться в основу, но никаких требований перед руководством не ставил

Полузащитник «Спартака»опроверг информацию, согласно которой, он обратился в клуб с требованием вернуть его в основной состав.

Главный тренер красно-белых Массимо Каррера отстранил Глушакова от основного состава 18 сентября.

Игрок тренируется с молодежной командой «Спартака», однако такое отстранение от работы с основой не может являться санкцией по регламенту ФИФА.

«По поводу слухов, которые распространяются в СМИ. Я хочу вернуться в основу "Спартака", но никаких требований перед руководством не ставил.

Те кто продолжают распускать слухи вокруг моего имени уже давно заслужили Оскар за сценарий. Слежу за вами внимательно», — написал Глушаков в Твиттере.

Ранее Sport24.ru сообщил, что Глушаков обратился в «Спартак» с требованием вернуть его в основной состав команды. Источник отмечал, что игрок может обратиться в палату по разрешению споров РФС. 0