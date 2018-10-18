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    Защитник дортмунской «Боруссии» выбыл на три недели

    Боруссия Д Бундеслига Футбол Германии Календарь Бундеслиги
    Защитник дортмунской «Боруссии» Мануэль Аканджи выбыл из строя на три недели, информирует пресс-служба клуба.

    Мануэль Аканджи
    Мануэль Аканджи
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    У 23-летнего футболиста возникли проблемы с паховыми мышцами, поэтому он не поможет команде в ближайших матчах.

    Швейцарец является основным центральным защитником дортмундцев в этом сезоне, он провел все семь матчей Бундеслиги без замен и забил один гол.

    Вероятно, тренерскому штабу «Боруссии» придется задействовать в центре обороны Дана-Акселя Загаду и Омера Топрака.

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