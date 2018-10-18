Защитник дортмунской «Боруссии» выбыл на три недели

Защитник дортмунской «Боруссии»выбыл из строя на три недели, информирует пресс-служба клуба.

У 23-летнего футболиста возникли проблемы с паховыми мышцами, поэтому он не поможет команде в ближайших матчах.

Швейцарец является основным центральным защитником дортмундцев в этом сезоне, он провел все семь матчей Бундеслиги без замен и забил один гол.

Вероятно, тренерскому штабу «Боруссии» придется задействовать в центре обороны Дана-Акселя Загаду и Омера Топрака.

Дортмундская команда на данный момент лидирует в чемпионате Германии, опережая ближайших конкурентов на три очка. 0