Матч «Рубин» — «Динамо» перенесён на 25 октября

Матч 1/8 финала Кубка России между казанскими московскимперенесён на 25 октября.

Изначально планировалось, что встреча команд состоится 31 октября или 1 ноября, как и другие матчи 1/8 финала турнира.

«Сегодня Российский футбольный союз уведомил "Динамо" о том, что матч 1/8 финала Кубка России "Рубин" — "Динамо" состоится в четверг, 25 октября, на стадионе "Казань Арена". Начало игры — в 19:00 по московскому времени», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

Напомним, в 1/16 финала Кубка России казанский «Рубин» на выезде обыграл подмосковные «Химки» со счётом 1:0, а московское «Динамо» в гостях одолело «Торпедо» (1:0). 0