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    Матч «Рубин» — «Динамо» перенесён на 25 октября

    Кубок России Футбол России Динамо Рубин
    Матч 1/8 финала Кубка России между казанским «Рубином» и московским «Динамо» перенесён на 25 октября.

    «Рубин» — «Динамо»
    «Рубин» — «Динамо»
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    Изначально планировалось, что встреча команд состоится 31 октября или 1 ноября, как и другие матчи 1/8 финала турнира.

    «Сегодня Российский футбольный союз уведомил "Динамо" о том, что матч 1/8 финала Кубка России "Рубин" — "Динамо" состоится в четверг, 25 октября, на стадионе "Казань Арена". Начало игры — в 19:00 по московскому времени», — говорится в сообщении пресс-службы «Динамо».

    Напомним, в 1/16 финала Кубка России казанский «Рубин» на выезде обыграл подмосковные «Химки» со счётом 1:0, а московское «Динамо» в гостях одолело «Торпедо» (1:0). 0

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