ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Франция справилась с обновленной ГерманиейНовой Германии все еще не по зубам новая Франция
  • 21:32
    • Касаткина сыграет с Павлюченковой в четвертьфинале Кубка Кремля
  • 21:05
    • Видаля оштрафовали на 800 тысяч евро за драку в ночном клубе
  • 20:11
    • Хачанов обыграл Росола и вышел в четвертьфинал Кубка Кремля
  • 19:39
    • Определились все участницы Итогового турнира WTA
  • 19:09
    • Матч «Рубин» — «Динамо» перенесён на 25 октября
    Все новости спорта

    Генменеджер «Фламенго» сообщил о переходе Пакеты в «Милан»

    Милан Футбол Италии Трансферы Латинская Америка
    Полузащитник «Фламенго» Лукас Пакета станет игроком «Милана», сообщил генеральный менеджер бразильского клуба Бруну Спиндел.

    Лукас Пакета
    Лукас Пакета
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Бразилец станет игроком «Милана» в январе, когда откроется трансферное окно.

  • Лукас Пакета. Все ближе к мировой славе?
  • У «Фламенго» не идут дела на тренерском мостике, но это не мешает клубу растить будущую звезду мирового футбола
  • Вчера

    • «Со стратегической точки зрения это правильное решение для "Фламенго". Это создает стратегические отношения.

    Играть в Европе — это мечта для многих игроков. Мы не могли этого дать ему. Здесь он не может играть с Месси, Роналду, Неймаром и другими», — цитирует менеджера Footbal Italia.

    21-летний футболист в текущем сезоне провел 25 матчей в чемпионате Бразилии и забил девять мячей при двух голевых передачах. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 9-15 октября
  • 15/10/2018 в 21:54
    •
  • Прогноз
  • «Анжи» — ЦСКА
  • 1.70
  • Послезавтра в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Вашингтон» и «Рейнджерс» могут подарить результативный поединок
  • «Вашингтон» — «Рейнджерс». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Салават Юлаев» может взять реванш у «Ак Барса»
  • «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.34
    •
  • «Тампа-Бэй» нанесет «Детройту» седьмое поражение подряд
  • «Тампа-Бэй» — «Детройт». Прогноз и ставки
  • 1.57
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Англия блестяще разобралась с Испанией Футбол Англия победила свой комплекс и вернула Испанию к реальностиРеакция прессы на матч Испания — Англия 04:020
  • 14:27
    • РПЛ дисквалифицировала Лоськова на один матч
  • 13:55
    • Санкт-Петербург подал заявку на проведение Итогового турнира ATP
  • 13:35
    • Звонарева разгромила вторую ракетку Кубка Кремля
    Лукас Пакета Футбол Лукас Пакета. Все ближе к мировой славе?У «Фламенго» не идут дела на тренерском мостике, но это не мешает клубу растить будущую звезду мирового футбола Вчера в 21:000
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Прервет ли Мугуруса победную серию Ястремской?
  • 4.60
    •
  • 22:52
    • Генменеджер «Фламенго» сообщил о переходе Пакеты в «Милан»
  • 22:35
    • «Химки» уступили «Фенербахче» в Евролиге
  • 22:28
    • «Локомотив-Кубань» разгромил «Тофаш»
    ЦСКА уступил «Куньлуню» Хоккей КХЛ. «Куньлунь» обыграл ЦСКА, «Ак Барс» уступил «Йокериту», победа «Слована»Состоялись очередные матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги Вчера в 22:390
  • 13:09
    • СМИ: «Барселона» рассматривает возможность возвращения Неймара
  • 22:08
    • УНИКС обыграл «Торино» в матче Еврокубка
  • 22:00
    • Главный тренер сборной Словении отправлен в отставку
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие