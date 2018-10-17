Генменеджер «Фламенго» сообщил о переходе Пакеты в «Милан»

Полузащитник «Фламенго»станет игроком, сообщил генеральный менеджер бразильского клуба

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Бразилец станет игроком «Милана» в январе, когда откроется трансферное окно.

«Со стратегической точки зрения это правильное решение для "Фламенго". Это создает стратегические отношения.

Играть в Европе — это мечта для многих игроков. Мы не могли этого дать ему. Здесь он не может играть с Месси, Роналду, Неймаром и другими», — цитирует менеджера Footbal Italia.

21-летний футболист в текущем сезоне провел 25 матчей в чемпионате Бразилии и забил девять мячей при двух голевых передачах. 0