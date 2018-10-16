Норвегия — Болгария: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.10.2018)

Последний матч между собой: «Болгария» — «Норвегия» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Норвегия»).
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