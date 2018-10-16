Латвия — Грузия: смотреть онлайн, прямая трансляция (16.10.2018)

В 21:45 в лиге D группы 1 Лиги наций УЕФА начнётся матч

Последний матч между собой: «Грузия» — «Латвия» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:4.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:4 (победит «Грузия»).

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