Казахстан разгромил Андорру

Казахстан забил четыре гола
sports.kz
После четырех игр национальная команда Казахстана занимает 2-е место в группе 1 Лиги D, имея в активе 5 очков, Андорра с 2 баллами располагается на последней строчке.
Лига наций. Лига D
Казахстан — Андорра — 4:0 (2:0)
Голы: Сейдахмет, 21 (1:0). Турысбек, 39 (2:0). Гомес, 61 — в свои ворота (3:0). Муртазаев, 74 (4:0)Казахстан: Ерич, Логвиненко, Постников, Суюмбаев (Вороговский, 82), Бейсебеков, Мужиков, Исламхан, Жуков, Турысбек, Зайнутдинов (Муртазаев, 70), Сейдахмет (Федин, 77)Андорра: Гомес, Лима, Валес (Морено, 79), Сан Николас, Х.Рубио (М.Гарсиа, 84), Лловера, Сервос, Пуйоль (Ферре, 89), Ребес, Алаэс, Родригес