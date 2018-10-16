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    «Ирландия» — «Уэльс»: онлайн-трансляция начнется в 21:45

    Ирландия — Уэльс (16.10.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

    Лига наций Сборная Ирландии Сборная Уэльса
    В 21:45 в лиге B группы 4 Лиги наций УЕФА начнётся матч «Ирландия» — «Уэльс».

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    Последний матч между собой: «Уэльс» — «Ирландия» 4:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:2.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:2 (победит «Уэльс»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Ирландия» — «Уэльс». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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