СМИ: Ибрагимович рассмотрит предложение «Милана»

Златан Ибрагимович
skysports.com
По данным источника, миланцы предупредили игрока, что клуб рассматривает его как футболиста запаса. По этой причине Ибрагимович взял паузу на размышление.
Швед может перейти в «Милан» в январе как в аренду, так и на постоянный контракт. При этом зарплата не должна стать препятствие — в США он зарабатывает всего 1,5 миллиона долларов в год.
Ибрагимович уже выступал за «Милан» в 2010-2012 годах, сыграв за «россонери» 85 матчей и забив 56 мячей.
37-летний форвард в этом году провел в МЛС 25 матчей, в которых забил 21 гол и отдал пять результативных передач. 0