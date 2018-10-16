СМИ: Ибрагимович рассмотрит предложение «Милана»

Нападающийв настоящее время размышляет над предложением, сообщает Football Italia.

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По данным источника, миланцы предупредили игрока, что клуб рассматривает его как футболиста запаса. По этой причине Ибрагимович взял паузу на размышление.

Швед может перейти в «Милан» в январе как в аренду, так и на постоянный контракт. При этом зарплата не должна стать препятствие — в США он зарабатывает всего 1,5 миллиона долларов в год.

Ибрагимович уже выступал за «Милан» в 2010-2012 годах, сыграв за «россонери» 85 матчей и забив 56 мячей.

37-летний форвард в этом году провел в МЛС 25 матчей, в которых забил 21 гол и отдал пять результативных передач. 0