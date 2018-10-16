Армения разгромила Македонию

Генрих Мхитарян
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Голами отметились экс-игрок «Краснодара» Маркос Пизелли, бывший спартаковец Юра Мовсисян, игрок португальского «Шавиша» Геворг Казарян и футболист «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян.
Лига наций
Армения — Македония — 4:0 (1:0)
Голы: Пизелли, 12 (1:0). Мовсисян, 67 (2:0). Казарян, 81 (3:0). Мхитарян, 90+4 (4:0)Армения: Айрапетян, Хачатуров, Ароян, Дагбашян, Казарян, Пизелли (Григорян, 22), Мхитарян, Оганесян, Овсепян (Мкртчян, 83), Мовсисян (Барсегян, 74), АдамянМакедония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Зайков (Хасани, 76), Муслиу, Адеми, Спировски (Элмас, 57), Алиоски, Барди (Несторовски, 64), Пандев, ТрайковскиПредупреждения: Хачатуров, 20. Овсепян, 20. Пандев, 27. Ристовски, 27. Григорян, 44. Ароян, 57. Мхитарян, 71. Элмас, 79. Барсегян, 86. Несторовски, 88Удаление: Элмас, 90+3