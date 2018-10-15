Исландия — Швейцария. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.10.2018)

Составы команд:
«Исландия»: Ханнес Халлдорсон, Рагнар Сигурдссон, Кари Арнасон, Holmar Oern Eyjolfsson, Хордур Магнуссон, Йоханн Гудмундссон, Биркир Бьярнасон, Гилфи Тор Сигурдссон, Рунар Сигурйонссон, Арнор Траустасон, Альфред Финнбогасон.
«Швейцария»: Yvon Mvogo, Франсуа Мубандже, Нико Эльведи, Михаэль Ланг, Фабиан Лукас Шёр, Харис Сеферович, Гранит Джака, Стивен Цубер, Денис Закария, Шердан Шакири, M.Gavranovic.
Предыдущий матч соперников: «Швейцария» — «Исландия» 6:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Швейцария» со счетом 0:3. 0