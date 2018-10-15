Эстония — Венгрия. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (15.10.2018)

Составы команд:
«Эстония»: Mihkel Aksalu, Артур Пикк, Joonas Tamm, Карол Метс, Nikita Baranov, Taijo Teniste, Henrik Ojamaa, Konstantin Vassiljev, Илья Антонов, Siim Luts, Хенри Аниер.
«Венгрия»: Петер Гулачи, Тамаш Кадар, Willi Orban, Botond Barath, Адам Надь, Istvan Kovacs, Гергэ Ловренчич, Ласло Кляйнхайслер, Dominik Nagy, Адам Салай, Roland Sallai.
Предыдущий матч соперников: «Венгрия» — «Эстония» 5:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Венгрия» со счетом 2:3. 0